KYK yurdundaki acı ölümde ihmal ihtimali! Yetkili asansör firmalarından açıklama geldi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:20

Aydın’da bulunan ve 2021 yılında hizmete açılan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda dün gece acı bir olay yaşandı. Uzun süredir asansör sorunu yaşanan yurtta dün Zeren Ertaş isimli öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Arıza veren asansörde kalan 15 kişi de içeride kaldı. Yapılan çalışmalar sonrası öğrenciler kurtarıldı. Öğrenciler, facianın ardından yurt yönetimini protesto ederek asansörlerin uzun süredir sorun verdiğini söyledi.

Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. TELE1'den Fırat Yeşilçınar ve Egehan Erkün, hem asansör firmasına hem de bakım ve denetimini yapan firmalara ulaştı. Firmalar sorumluluk almayarak topu birbirine attı.

İFADESİ BİLE ALINMAMIŞ!

Asansörlerin denetim ve muayenesini yapan Akreditest isimli firma yetkilileri, yurtta bulunan asansörlerin denetimlerini kendilerinin yaptığını söyledi. Kız yurdundaki denetimleri de Eylül ayında yaptığını söyleyen firma yetkilileri sorunları raporladıklarını aktardı. Akreditest firmasından edinilen bilgilere göre, periyodik bakımlar yapıldıktan sonra eğer kusur bulunursa bakım onarım firmasına bildiriliyor ve onlar da gerekli çalışmayı yapıyor.

Kız ve erkek yurtlarının bakım ve onarımından sorumlu Irmak Asansör ise asıl sorumlulu firma. Şirketin ortağı Mustafa Büyükyapıcı, sorumluluk almayarak denetimleri yaptıklarını iddia etti. Büyükyapıcı, asansörlere en son ne zaman bakım ve onarım gerçekleştirildiği sorusuna karşılık ise "bilgi veremeyeceğini" söyledi.

Büyükyapıcı, ihmal iddialarıyla ilgili ise “İhmal sizin görüşünüzdür. Gereken incelemeler yapıldı.” dedi.

Söz konusu açıklamaların ardından Büyükyapıcı'nın savcılığa henüz bir ifade vermediği öğrenildi.