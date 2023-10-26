KYK yurdunda 'asansör' faciası! Hayatını kaybeden Zeren'in babası: 'Devlete inancımı kaybettim'
Aydın'da KYK Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş‘ın ailesi Aydın’a geldi. Vali Yakup Canbolat’la görüşen baba, “Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı” diyerek ihmallerin ortaya çıkarılmasını istedi.
Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK Kız Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti.
Ertaş’ın acılı ailesi, kızlarının cenazesini teslim almak üzere Aydın’a geldi. Burada Aydın Valisi Yakup Canbolat ile görüşen baba Akın Ertaş, “Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" diyerek tepki gösterdi.
“DEVLETE İNANCIMI KAYBETTİM”
Hastanedeki acılı bekleyiş sırasında baba Akın Ertaş ise “Ben kızıma saygılı olmayı öğrettim. Karıncayı dahi incitmezdi. Yüzümü yere eğmedi hiç. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralıyız. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor” dedi.
Vali Canbolat, soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını vurguladı.
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