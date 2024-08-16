CHP Gençlik Kolları'ndan Meclis'teki saldırıya göndermeli tepki: 'Başıboş, saldırgan milletvekili sorunu'
CHP Gençlik Kolları TBMM'de Can Atalay için yapılan olağanüstü buluşmada TİP Milletvekili Şık'a linç girişiminde bulunan AKP'li Milletvekili Özalan ve diğer AKP milletvekillerine tepki göstererek ''Meclis önce bunu çözsün!. Başıboş, saldırgan milletvekili sorunu'' ifadelerini kullandı.
CHP Gençlik Kolları TBMM'de Can Atalay için yapılan olağanüstü buluşmada TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın yaptığı konuşma sırasında AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan öncülüğünde AKP'li milletvekillerinin yaptığı linç girişimine ilişkin 'sokak hayvanları' üzerinden göndermeli bir paylaşımda bulundu.
CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından paylaşılan görselde Alpay Özalan fotoğrafının üzerinde ''MECLİS ÖNCE BUNU ÇÖZSÜN!. BAŞIBOŞ, SALDIRGAN MİLLETVEKİLİ SORUNU'' ifadeleri kullanıldı.
MECLİS ÖNCE BUNU ÇÖZSÜN! pic.twitter.com/cQGP9ZZ7tX— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) August 16, 2024
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