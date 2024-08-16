Özgür Özel'den Meclis'teki kavga sonrası açıklama: 'Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar'

Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:33

Güncelleme: 16.08.2024 - 15:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) olağanüstü Can Atalay oturumunda yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis İdare Amiri’nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı olacak iş değil" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sırasında ilk söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında AKP sıralarında sesler yükseldi. Bu sırada kürsüye gelen AKP Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı. Saldırının ardından milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında Şık'ın yanı sıra DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaralandı.

"YERLERDE KAN VAR, KADINLARA VURULUYOR"

Söz konusu kavgaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Utanç verici bir durum. Bu durumda Meclis Başkanı'nın çok acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumruklar uçuşuyor, yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş’u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Bu olacak iş değil. Gülistan Kılıç Koçyiğit de kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Maalesef çok üzgünüz."