CHP Gençlik Kolları'nda yeni dönem... Cem Aydın, görevini devraldı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:24

CHP’nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda genel başkan seçilen Cem Aydın, görevini Gençosman Killik'ten devraldı. Aydın, "Bugün Gençosman Başkanımdan bayrağı yerelde birinci parti olarak devralıyorum ve kurultayda da söylediğim gibi bu bayrağı devrederken iktidar partisinin gençlik kolları genel başkanı olarak devredeceğimize söz veriyorum. Biz varsak umut var, enerjimiz ve kararlılığımızla iktidara hep birlikte koşuyoruz" dedi.

Aydın, şunları söyledi:

"Bugün burada 17'nci gelecek ve umut kurultayımızın ardından tarihi bir anı paylaşmak için bir aradayız. Bu önemli günde sevgili yol arkadaşım Gençosman Killik'ten görevi devralmanın onuru ve sorumluluğunu yaşıyorum. Gençosman Başkanım ve tüm yönetim kuruluna, bu bayrağı bizlere taşırken gösterdiği azim ve emek için minnettarım. Onların mücadeleleri, hepimize ilham oldu. Yeni merkez yönetim kurulumuz ile birlikte bu bayrağı daha ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışacağımızın sözünü veriyorum. Bugün burada, partimiz için işinden, aşından, okulundan, ailesine ayıracağı vakitten fedakarlık ederek mücadelemizi sahiplenen değerli yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda, bu uğurda mücadele ederken aramızdan ayrılan tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emekleri, mücadelemizde sonsuza dek yaşayacak.