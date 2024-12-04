CHP'den iktidar mesajı... Potansiyel oy oranı dikkat çekti

Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:20

CHP, İstanbul’da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı’nda belediyelerinin başarılarını ve gelecek vizyonunu masaya yatırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, açılış konuşmasında partisinin halk memnuniyetini artıracak teknolojik dönüşümlere odaklandığını ve bu ivmeyle genel seçimlerde iktidara yürüyeceğini söyledi.

İstanbul Planlama Ajansı’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Zeybek, CHP’li belediyelerin sosyal ve eğitim politikalarının memnuniyet oranlarını artırdığına dikkat çekti. Ülke genelinde CHP’li belediyelere duyulan memnuniyetin yüzde 58’e ulaştığını ifade eden Zeybek, olası bir seçimde partisinin yüzde 47 oy oranına erişebileceğini öngördüklerini belirtti.

Zeybek, genç ve nitelikli kadroların önemine vurgu yaparak, “Belediyelerde geliştirdiğimiz kadrolar, genel iktidar dönemimizde Türkiye’yi yönetecek birikimi oluşturacak” dedi. Zeybek ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, kreş projelerinden sınav hazırlık kurslarına kadar geniş bir yelpazede yapılan çalışmaların seçmen nezdinde olumlu karşılık bulduğunu dile getirdi.

CHP’nin yereldeki başarısını genel seçimlere taşımayı hedeflediğini belirten Zeybek, tüm partililere bu politikaların etkin bir şekilde yaygınlaştırılması ve duyurulması için sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.