CHP Gençlik Kolları'ndan imalı Süleyman Soylu paylaşımı
CHP Gençlik Kolları tarafından sosyal medyadan, deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yapan Süleyman Soylu'nun fotoğrafı paylaşılarak İçişleri Bakanı'nın suç çetelerine karşı yeterince mücadele etmediği ima edildi. Paylaşımda "Konu çetelerle mücadele olunca Fotoroman Süleyman'ın sıfat-ül eşgal" ifadeleri yer aldı.
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.
Ülke genelinde uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm yurttaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayımlandı, yurttaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.
DEPREM TATBİKATI BİLDİRİMİNİN GEÇ GELMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Türkiye genelinde aynı saatte yapılan deprem tatbikatında AFAD'dan yollanan 'Hayati Uyarı Bildirimi'nin birçok yurttaşa geç gittiği tespit edildi. Yurttaşlar, duruma sosyal medyada tepki gösterdi.
CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN İMALI SOYLU PAYLAŞIMI
Tatbikata birçok kişi tepki gösterirken CHP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili imalı bir paylaşım geldi.
CHP Gençlik Kolları tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda Soylu'nun "çök kapan tutun" hareketini yaptığı fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, Soylu'nun suç örgütlerine karşı yeterinde mücadele etmediğine vurgu yapıldı.
"KONU ÇETELERLE MÜCADELE OLUNCA..."
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
- Konu çetelerle mücadele olunca Fotoroman Süleyman'ın sıfat-ül eşgal
Konu çetelerle mücadele olunca Fotoroman Süleyman'ın sıfat-ül eşgal pic.twitter.com/DwuUjGxCpv— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) November 12, 2022
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