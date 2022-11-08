Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Süleyman Soylu'ya sert tepki
CHP'li Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" açıklamasına yanıt veren Soylu, "Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadelerini kullandı.
Twitter’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
- Onursuz olan, Kılıçdaroğlu’dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize ‘kimyasal silah’ kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma’ya ‘cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti’ yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD’yi ‘barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde ‘gazeteci’ diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!
CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Soylu'ya tepki gösterdi.
Özel, "Genel Başkanımıza hadsiz ifadelerle saldıran zat, iftira ve yalanlarla dolu bir twit atmış. Dün tükürdüğün yüzü öpen, dün küfrettiğine methiyeler düzen yalan bitmeden doğru söz etmeyen bir zavallısın. İlk seçimde o koltuktan ineceksin! Hesap vereceksin!!!" ifadelerine yer verdi.
Genel Başkanımıza hadsiz ifadelerle saldıran zat, iftira ve yalanlarla dolu bir twit atmış.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2022
Dün tükürdüğün yüzü öpen, dün küfrettiğine methiyeler düzen yalan bitmeden doğru söz etmeyen bir zavallısın.
İlk seçimde o koltuktan ineceksin!
Hesap vereceksin!!!
CHP'Lİ SALICI: KOLTUK SEVDALISI BİR ZAVALLISIN!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, "Fotoroman Süleyman'a "Gram onurun varsa istifa et." dedik, o yine kendine yakışanı yapıp saldırmayı seçti. Sen Genel Başkanımıza laf söyleyecek son kişisin. Koltuk sevdalısı bir zavallısın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Fotoroman Süleyman'a "Gram onurun varsa istifa et." dedik, o yine kendine yakışanı yapıp saldırmayı seçti. Sen Genel Başkanımıza laf söyleyecek son kişisin @suleymansoylu.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 8, 2022
Koltuk sevdalısı bir zavallısın!
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, “Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu’nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10’uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz. Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder” demişti.
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