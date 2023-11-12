CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:40

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...



SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

1993 yılında Beykoz’ da doğdu. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’ dır.

İlk ve orta öğrenimini Beykoz’ da tamamladı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da ingilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu’ na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.

SEVGİ KILIÇ'IN SİYASİ HAYATI

Beykoz Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına başlayan Kılıç, Beykoz Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz meclis üyesi adayıdır.



25-26 Temmuz’da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Sevgi Kılıç, Özgür Özel'in yeni CHP'sinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.