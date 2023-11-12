CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç kaç yaşında, nereli?
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
SEVGİ KILIÇ KİMDİR?
1993 yılında Beykoz’ da doğdu. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’ dır.
İlk ve orta öğrenimini Beykoz’ da tamamladı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da ingilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu’ na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.
SEVGİ KILIÇ'IN SİYASİ HAYATI
Beykoz Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına başlayan Kılıç, Beykoz Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz meclis üyesi adayıdır.
25-26 Temmuz’da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Sevgi Kılıç, Özgür Özel'in yeni CHP'sinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!