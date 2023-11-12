CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan nerenin milletvekili?
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. Yurttaşlar, Murat Bakan'ın hayatını merak etti. Peki, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan nerenin milletvekili?
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan nerenin milletvekili?
MURAT BAKAN KİMDİR?
Murat Bakan, 10 Ocak 1972'de Ankara'da doğdu. Baba adı Kemal, anne adı Şehriban'dır. Bakan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde de CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliğinin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.
CHP 38. Olağan Kurultayında Murat Bakan, İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.
MURAT BAKAN NERENİN MİLLETVEKİLİ?
Murat Bakan, 27. ve 28. dönem CHP İzmir milletvekilidir.
MURAT BAKAN'IN ÖZEL YAŞAMI
Basılmış 2 kitabı bulunmaktadır. Milli Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesidir. İngilizce bilen Bakan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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