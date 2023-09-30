CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, seçmenin partide değişim beklediğini söyledi: Küskünlüğü bitirir

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partide değişim olmazsa yerel seçimlerden kötü bir sonuç alınabileceğini belirterek “Değişime kulak tıkamak, vatandaşa kulak tıkamak olur. Kırgın, küskün seçmene gerçekten değiştiğimizi gösterirsek bu küskünlük kalkar” dedi.

Özel, Ankara’da bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Partisi için açıkladığı değişim önerilerinin örgüt tarafından olumlu karşılandığını anlatan Özel, “Kasım ayı başında yapacağımız kurultayda son kez genel başkanı delege sistemiyle seçmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra hem genel başkan seçiminde hem de il ve ilçe başkanı seçimlerinde tüm üyelerin katılımını hedefliyoruz” dedi.



Özel, kendisi genel başkan olursa liderlik yarışını parti üyeleriyle yapılacak bir önseçimle yapacağını anlattı. Seçilmesi halinde yapacağı ilk çalışmaları anlatan Özel, “Kasım ayında yerel yönetimler için objektif aday kriterleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacağız. Bir de özellikle gençleri hedefleyen yeni bir üye seferberliği yapacağız. Bu, yeni MYK’mizin ilk çalışmaları olacak” dedi.



‘KONGRELERE MÜDAHALE’



Partinin kongre süreçlerinin de “başa baş” gittiğini söyleyen Özel, genel merkezden kongrelere müdahale olduğunu belirterek “Örgütle ilgili yetkiler genel başkanda. Örgütler üzerinde görülmedik birtakım şeyler yapılınca bunun hesabı kime sorulacak, nerede hak aranacak, yok” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta, ittifaktaki diğer partilere verilen milletvekili kontenjanları sorulan Özel, “Yüzde 30 oy alsak toplam 60’a yakın milletvekili verilmiş olacaktı” diye konuştu.

Özel, ittifaklara ilişkin de şunları kaydetti: “CHP ittifak potansiyelini kaybetmek üzere. Bütün ittifak ortaklarımızla yeniden görüşeceğiz. Son seçimde bir araya gelen ittifak ortaklarının, birlikte olmadıklarında kaybedecekleri yerlerde ittifak yapmamaları harakiri yapmak olur.”

