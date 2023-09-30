CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, seçmenin partide değişim beklediğini söyledi: Küskünlüğü bitirir
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partide değişim olmazsa yerel seçimde “kötü bir sonuç alınabileceğini” söyledi. “Kırgın seçmene gerçekten değiştiğimizi gösterirsek küskünlük kalkar” diyen Özel, seçilirse ittifak ortaklarıyla yeniden görüşeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partide değişim olmazsa yerel seçimlerden kötü bir sonuç alınabileceğini belirterek “Değişime kulak tıkamak, vatandaşa kulak tıkamak olur. Kırgın, küskün seçmene gerçekten değiştiğimizi gösterirsek bu küskünlük kalkar” dedi.
Özel, Ankara’da bir otelde
gazetecilerle bir araya
gelerek gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. Partisi
için açıkladığı değişim
önerilerinin örgüt tarafından
olumlu karşılandığını anlatan
Özel, “Kasım ayı başında
yapacağımız kurultayda
son kez genel başkanı
delege sistemiyle seçmeyi
hedefliyoruz. Bundan sonra
hem genel başkan seçiminde
hem de il ve ilçe başkanı
seçimlerinde tüm üyelerin
katılımını hedefliyoruz” dedi.
Özel, kendisi genel başkan
olursa liderlik yarışını parti
üyeleriyle yapılacak bir
önseçimle yapacağını anlattı.
Seçilmesi halinde yapacağı
ilk çalışmaları anlatan Özel,
“Kasım ayında yerel yönetimler
için objektif aday kriterleri
belirleyip kamuoyu ile
paylaşacağız. Bir de özellikle
gençleri hedefleyen yeni bir
üye seferberliği yapacağız. Bu,
yeni MYK’mizin ilk çalışmaları
olacak” dedi.
‘KONGRELERE MÜDAHALE’
Partinin kongre süreçlerinin de “başa baş” gittiğini söyleyen Özel, genel merkezden kongrelere müdahale olduğunu belirterek “Örgütle ilgili yetkiler genel başkanda. Örgütler üzerinde görülmedik birtakım şeyler yapılınca bunun hesabı kime sorulacak, nerede hak aranacak, yok” ifadelerini kullandı.
14 Mayıs’ta, ittifaktaki diğer partilere verilen milletvekili kontenjanları sorulan Özel, “Yüzde 30 oy alsak toplam 60’a yakın milletvekili verilmiş olacaktı” diye konuştu.
Özel, ittifaklara ilişkin de
şunları kaydetti:
“CHP ittifak potansiyelini
kaybetmek üzere. Bütün
ittifak ortaklarımızla yeniden
görüşeceğiz. Son seçimde bir
araya gelen ittifak ortaklarının,
birlikte olmadıklarında
kaybedecekleri yerlerde ittifak
yapmamaları harakiri yapmak
olur.”
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