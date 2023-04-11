Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:26

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:26

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginin bitimine yakın sahnede yanına aldığı Ahmet Akın'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın nereli, kaç yaşında?

Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i yanına aldı.

Kılıçdaroğlu, “Unutmayın; Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etti.

CHP kulislerinde Muharrem Erkek’in Adalet Bakanı; Ahmet Akın’ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı ifade edildi.

AHMET AKIN KİMDİR?

13 Ağustos 1973 tarihinde Erdal ve Nejla çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamlamasının ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge şehrinde Eurocenter kursunda Dil ve Ekonomi eğitimleri alan Akın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimini tamamladı. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” üzerine İspanya’da farklı tarihlerde birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini konuşabilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olabilmek için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Akın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Balıkesir milletvekili olarak seçildi ve 26. dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu'nda üye olarak yer aldı. 2016 yılında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile birlikte mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde 15 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndüğü duyuruldu. 2018 genel seçimlerinde Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi ve tekrar milletvekili seçildi.

2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak kararı sonrasında, İYİ Parti adayı İsmail Ok lehine adaylıktan çekildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi, kurultay sonrası CHP MYK'sında enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.