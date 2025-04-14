CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: 'Milli Güvenlik Politika Belgemizi nihai hale getireceğiz'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:21

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:22

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden PM’ye seçilerek MYK’ya giren CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MYK’daki yeni dönemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Gölge Bakan olarak görevimi sürdürüyorum. Bu görevi yalnızca bir siyasi sorumluluk değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, halkımıza, görevdeki ve emekli askerlerimize karşı bir vefa borcu olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurumsal bütünlüğünü zayıflatan her düzenlemenin karşısında durmaya; askerlerimizin, emeklilerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Partimizin olağanüstü kurultayı sonrası yeniden görev almak, bu büyük sorumluluğu yeni dönemde de taşımaya devam edecek olmak benim için büyük bir onurdur.

"ELEŞTİRMEKLE KALMADIK''

Askeri sağlık sisteminin yok edilmesinden liyakatsiz atama ve terfilere, OYAK’ın işlevsizleştirilmesinden askeri eğitimin içinin boşaltılmasına kadar birçok alanda yaşanan tahribatı her fırsatta dile getirdik. Eleştirmekle kalmadık, çözüm önerilerimizi de net şekilde ortaya koyduk. Yeni dönemde de bu başlıklarda kararlılıkla çalışacağız: Askeri sağlık sisteminin yeniden kurulması. Liyakate dayalı askeri eğitim ve personel sistemi. Şeffaf ve hesap verebilir bir OYAK yapısı. Askeri yargının yeniden inşası. TSK’nın afetlerdeki rolünün güçlendirilmesi. Yerli ve milli savunma sanayinin daha etkin olacak şekilde desteklenmesi. Askeri personelin özlük haklarının iyileştirilmesi. Şehit yakınları ve gazilerimizin yıllardır ihmal edilen sorunlarının çözülmesi.

"NİHAİ HALE GETİRECEĞİZ''

Sahada görev yapan her rütbeden personelin, emeklilerin, resen emekli edilenlerin, atama bekleyen uzmanların, sözleşmeli erlerin, hukuksuz ihraç edilen teğmenlerin ve emeklilik güvencesi sarsılan binlerce personelin yanındayız. Birilerinin sırtını döndüğü yerde, biz sırtımızı dönmeyeceğiz. Yeni dönemde bu politikaların fikri takibini daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Milli savunma alanında parti politikalarımızı güncel gelişmelere göre güncelleyecek, uzmanlarla birlikte çalışarak kapsamlı analizler ortaya koyacağız. Bu çerçevede üçüncü taslağını hazırladığımız Milli Güvenlik Politika Belgemizi nihai hale getireceğiz. Savunma sanayi şirketlerinin kamu yararı doğrultusunda yönetilmesi, askeri personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, emeklilik sonrası sosyal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"YAPICI VE YOL GÖSTERİCİ BİR YAKLAŞIMLA SÜRECEK''

Özellikle vurgulamak istiyorum: Açlık sınırı altında maaş alan emekli astsubaylarımızın ve emekli binbaşılarımızın tazminat sorunlarının çözülmesi konusunda her türlü girişime devam edeceğiz. Ülkemizin bekası, ordumuzun gücü ve askerimizin huzuru için doğru olanı söylemeye, yanlışları teşhir etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Gölge kabine çalışmaları sadece eleştiriyle değil, aynı zamanda yapıcı ve yol gösterici bir yaklaşımla sürecek. Bu süreçte halkımızın desteği, uzmanlarımızın katkısı ve partimizin ilkeleriyle birlikte yürümeye devam edeceğiz."