CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında? Burhanettin Bulut'un siyasi ve özel yaşamı...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:31

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:31

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut oldu.

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?



Burhanettin Bulut 1970 yılında Bitlis'te doğdu. Eczacı ve İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

BURHANETTİN BULUT'UN SİYASİ YAŞAMI

1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

1 Kasım 2015 genel seçimleri'nde CHP 5. sıra milletvekili adayı oldu ancak meclise giremedi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP Adana milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev aldı

BURHANETTİN BULUT'UN ÖZEL YAŞAMI

Meslektaşı İpek Bulut ile evli olup Berfin Ege ile Cem Batu'nun babasıdır.