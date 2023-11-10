Özgür Özel, ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılıp, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, CHP'liler ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

DHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri' adlı yürüyüşe katıldı. 

Özel'e CHP'li vekiller ve parti üyeleri de eşlik etti. Anıtkabir'in Tandoğan kapısında bir araya gelen Özel ve partililer, ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüdü, daha sonra Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. 

Ziyareti sırasında yoğun ilgi ile karşılaşan Özel, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.


CHP CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir

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