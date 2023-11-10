Özgür Özel, ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılıp, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, CHP'liler ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri' adlı yürüyüşe katıldı.
Özel'e CHP'li vekiller ve parti üyeleri de eşlik etti. Anıtkabir'in Tandoğan kapısında bir araya gelen Özel ve partililer, ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüdü, daha sonra Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.
Ziyareti sırasında yoğun ilgi ile karşılaşan Özel, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.
İlk ve ebedi genel başkanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümünde, partililerimizle birlikte Ata’ya Saygı Zinciri ile Anıtkabir’e yürüdük. pic.twitter.com/VmJU0Uah13— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 10, 2023
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