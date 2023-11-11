Özgür Özel'in A Takımı belli oldu: İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:10

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:51

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay'ın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu.

Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler belirlendi. Kurultay sonrasında yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.

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Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Özel, açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Belediye başkan adaylarımızı belirlemede tek kriterimiz var; milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olanlar yeniden aday olacak. Eğer, yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa durumları yeniden değerlendirilecek.

* Hiçbir belediye başkanını 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim.

MYK 24 KİŞİYE ÇIKTI, GÖLGE KABİNE BELİRLENDİ

Halk TV'nin aktardığı bilgiye göre MYK 24 kişiye çıktı. Parti Meclisi toplantısında bir gölge kabinenin belirlendiği kulislere yansıdı. İddiaya göre bir Gölge Kabine belirlendi. Sisteme göre her bakanlıktan bir kişi sorumlu olacak ve ilgili bakanlıkları denetleyecek. Gölge Kabine İngiltere'de uygulanan bir sistem.

Gölge Kabine Koordinatörlüğü'ne de Selin Sayek Böke getirildi.

Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle: