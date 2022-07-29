CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’e ‘mermili’ tehdit

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 17 Temmuz'da kendi sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'cülere yönelik “Cemaat soru çalarak, hayat kaydırarak, akademiye ve yayınlara ambargo koyarak, maddi manevi gücü arkasına alarak yıllarca uğraştı. Buna rağmen nitelikli ve entelektüel kadrolar değil, aşağılık kompleksiyle dolu, kendini nitelikli ve entelektüel sanan insanlar yetiştirebildi" paylaşımını yapmıştı.

GÖKÇEN’İN EVİNİN YAKININDA ATIŞ YAPTI

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, bu paylaşımın ardından Gökçen, tehditler almaya başladı. Bunlardan biri de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan F.G.'ydi. F.G., ilki 19 Temmuz'da olmak üzere hem Gökçen'in sosyal medya hesabı üzerinden hem mail atarak, hem de Gökçen'in araştırma görevlisi olarak çalıştığı Marmara Üniversitesi'ni arayarak tehditlerine devam etti.

F.G., “Yıllardır söylerim ben birini öldüreceğim”, “Bir gün kitapları satmak zorunda kalırsam bilin ki ben birini öldüreceğim” şeklinde tweetler atıp daha sonra sildi.Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. F.G.'nin aynı günlerde Gökçen'in evinin yakınındaki bir poligonda atış talimi yaptığı ortaya çıktı ve Gökçen'e mermili fotoğraflar gönderdi.

MAHKEME ADRES BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Gökçen konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak adli tedbir kararı alınmasını talep etti. Mahkeme, tehdit suçundan dolayı adli kontrol kararı verirken hakaret ve ısrarlı takip suçlarından adli kontrol verilmesinde hukuki yarar bulunmadığına hükmetti. Elektronik kelepçe talebi de reddedildi.

F.G., bu süreçte gözaltına dahi alınmazken Gökçen'in adres bilgileri, daha önce adres bilgilerinin gizlenme kararı alınsa da mahkeme tarafından paylaşıldı. F.G. savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Daha önce elime hiç silah almadım. Poligona gidip atış yaptığımda da ‘Kimse kendini bulunamaz sanmasın' şeklindeki tweeti attım. Ben dahil birçok insanın öldürülebilir olduğu düşüncesi aklıma geldiği için bu tweeti attım. Devamında atmış olduğum tweet ve paylaşımları ruh halimin vermiş olduğu stres ve öfkeyle bir anda attım.”

FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI ALDIĞINI SÖYLEDİ

F.G. ayrıca FETÖ üyeliğinden ceza aldığını da belirtti: “Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliği gerekçesiyle yargılandım, 1.5 yıl hapis cezası aldım, bu hapis cezası nedeniyle 2019 yılında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.”

Marmara Üniversitesi konuyla ilgili harekete geçti. Okuldaki güvenlik önlemleri arttırılırken F.G.'nin üniversiteye gelmesi halinde polise haber verileceği duyuruldu.

KILIÇDAROĞLU DA MERMİLİ FOTOĞRAFLA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Sosyal medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP'li siyasetçilere yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan AKP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Davanın ardından bir mektup yayınlayan Göç, özür dileyince dava düşmüştü.