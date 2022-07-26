Ataşehir'de darbedilen engelli yurttaştan 'ölüm tehditleri alıyorum' iddiası
İstanbul Ataşehir’de bir market içerisinde darp edilen görme engelli yurttaş Kenan Baş, yaşanan olay sonrası saldırgan tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. Baş, "Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, 'Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim' dedirtiyor" ifadelerini kullandı.
Kenan Baş isimli görme engelli yurttaş, geçen hafta Ataşehir’de alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı bir şahıs tarafından market ortasında darbedilmişti.
Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş’ı yurttaşlar araya girerek kurtarmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.
Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli yurttaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.
"'ONU ÖLDÜRECEĞİM, MAHKEMEYE ÇIKMADAN DELİK DEŞİK EDECEĞİM' DEDİRTİYOR"
Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, “Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, ‘Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim’ dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor” diye konuştu.
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