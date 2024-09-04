CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: 'Hiç kimse siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye kalkmasın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Ekrem İmamoğlu’nun ‘hodri meydan’ sözüyle ilgili açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: 'Hiç kimse siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye kalkmasın'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki davayla ilgili ‘hodri meydan’ çıkışına ilişkin “Yargımız, başta Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde karar verir. Dolayısıyla makamı ne olursa olsun kimse, görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren söz söyleyerek yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. O nedenle o konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını şık olmadığını ve çok uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç’a yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, şu açıklamayı yaptı:

“Sallanan bir parmak vardır, o da talimatla iş yapan sözde yargıya, tüm tanık ve delillere rağmen halkın önemli bir temsilcisini halktan uzaklaştırmaya kalkanlara aittir. Tehdit vardır, o da siyasallaşmış yargının demokrasiye tehdididir. Adalet Bakanı önce Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla işe başlasın. Hiç kimse de siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye kalkışmasın.”


 


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