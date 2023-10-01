CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan: Birileri CHP Genel Başkanı'nın istifasını isteyemez

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:49

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen CHP Yalova 12. Olağan Genel Kongresi'nin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, tek aday olan önceki dönem merkez ilçe başkanı Erdem Doğancı, yeni dönemde Yalova İl Başkanlığına seçildi.

Eski İl Başkanı Muttalip Tunç ise partililere hitap ederek faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından faaliyet ve gelir raporları okundu.

"BİRİLERİ CHP GENEL BAŞKANI'NIN İSTİFASINI İSTEYEMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye'de adalet, demokrasi, özgürlük yok, ekonomi çökmüş. Ülkemiz zor bir süreci geçirirken ikinci yüzyılda büyük umutlarla seçime girdik. Hiç kaybedeceğimizi düşünmeyeceğimiz bir seçimi kaybettik. CHP olarak o günden sonra iç meseleleri tartışmaya başladık. Öyle bir noktaya geldik ki, tarihte görülmemiş yandaş medya baskısı ile Genel Başkanımızın istifası istendi. Biz o günden beri hep şunu söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde, genel başkanının istifasını istemek gibi bir şey yoktur. İstifa tek taraflıdır. Birileri CHP Genel Başkanı'nın istifasını isteyemez. CHP'nin kongrelerinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır, kardeşlik vardır."

Kongreye, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, belediye başkanları ve partililer katıldı.