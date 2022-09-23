CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 13:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.


Kemal Kılıçdaroğlu CHP ABD Washington

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