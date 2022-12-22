CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da 6’lı masa vurgusu yaptı
Antalya’nın Kumluca ilçesini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Altı liderin tek hedefi var, bu ülkeye demokrasi getirmek. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman zaten barış ortamını sağlamış oluruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sel felaketinin yaşandığı Antalya’nın Kumluca ilçesini ziyaret etti. Yurttaşların sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu’na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü üreticiler, kendilerine verilen tarımsal desteklerin yetersizliğinden dert yandı.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra belediye önünde yurttaşlara sesledi. Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Türkiye bu karanlık tabloyu kesinlikle kabul etmiyor. Kesinlikle bunu aşacağız. Ama bunu aşmanın yolu sizden alacağımız destek. Biz ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz, birileri kavga ediyor ve hiç endişe etmeyin onu emekli etmeye söz verdim. Emekli edeceğim” ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılış töreninde de konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara “Birilerinin belediye başkanlarımızın çalışmasını hazmetmediğini de biliyorum. Senin belediye başkanlarından haberin yok. Çalışıyorlar, üretiyorlar” sözleriyle seslendi.
6’lı masa vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Altı liderin tek hedefi var, bu ülkeye demokrasi getirmek. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman zaten barış ortamını sağlamış oluruz. O yüzden işe demokrasiden başladık. Demokrasi olmazsa ekmek olmaz. Biz demokrasiyi geliştireceğiz, kaynakları verimli kullanacağız” diye konuştu.
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