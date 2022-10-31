CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gidecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım'da İngiltere'yi ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası ziyaretleri kapsamında ABD'nin ardından Birleşik Krallık'a gidecek.
Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım'da yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendirecek ve partisinin bakış açısını paylaşacak.
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