'Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum' demişti, Valilik eski bakan Hüseyin Çelik’in ismini okula verdi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:10

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in ismi Gaziantep'te yapılan 24 derslikli ilkokula verildi. AKP iktidarları döneminde Gaziantep ve Van milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik’in isminin verildiği okul düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, Hüseyin Çelik’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile protokol üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Hüseyin Çelik, Gaziantep’in vefayı iyi bildiğini söyleyerek, milletvekilliği ve bakanlığı döneminde bu kente hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Çelik, bakanlığı döneminde binlerce açılış yaptığını belirterek, bugüne kadar yaptığı açılışlar içerisinde en anlamlısının bu olduğunu ifade etti.

”Bugün çok büyük bir heyecan yaşıyorum" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Görevde kaldığım süre boyunca adımın hiçbir okula verilmesine müsaade etmedim. Diğer bakan arkadaşlarımın adlarının da okullara verilmesine müsaade etmedim. Sivas’ta bir okula bir bakan arkadaşımızın ismi verilmişti bakanlığım döneminde talimat verdim derhal o tabela indirilsin diye. Valimiz, valilik sürecinde kendi yaptırdığı bir okula ismini vermişse bunu yadırgarım. Ama görevinin sonrasında bu şehre bu kişinin büyük hizmetleri var denilip ismi yaşatılmak istenirse, bu alkışlanır. Bazıları giderken arkasından iz bırakır bazıları ise is bırakır. Biz arkamızda iz bırakanlardan olmak istiyoruz.”

'VEFA' BORCU

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep’in eğitime önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, açılışı yapılan her okula bu ülkeye önemli hizmetler etmiş bakanların isimlerinin verildiğini söyledi. Vali Gül, ”Gaziantep kardeşlik ruhunun olduğu birlikte iş yapma modelinin bulunduğu bir şehir. Şehrimize hizmet eden bakanlarımızın isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili verdiğimiz karar doğrultusunda kendilerine teklif ettik. Hüseyin Çelik bakanımız lütfedip isminin okulumuza verilmesini kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanımızın gerek bakanlık döneminde gerekse Gaziantep milletvekilliği döneminde yaptığı işleri biliyoruz. Bizde bu vefa borcundan dolayı ismini okulumuzda yaşatmaya karar verdik’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüseyin Çelik İlkokulu’nun açılışı yapıldı.

TEPKİLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son dönemde gündemdeki konulara karşı partisinden farklı çıkışlarıyla yapmasıyla dikkat çeken Hüseyin Çelik, son olarak CHP'nin "kamuda başörtüsüne yasal güvence" getiren yasa teklifi üzerine Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti. Çelik, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim' diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum" diye konuşmuştu.

Çelik, Amasra'da 41 işçinin ölümüne yol açan maden faciasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP'nin önde gelen isimlerinin olayı "kader"e bağlayan ifadeler kullanmasına da tepki göstererek "Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in “Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var" ifadelerini kullanmıştı.