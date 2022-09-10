CHP’nin 99. kuruluş yıldönümünde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidar vurgusu: 'Bir adım geri atmak yok'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıldönümünde PM toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhuriyetin ilk yıllarında kurduğu fabrikaları ve çiftçiye sağladığı destekleri anlattı.

Kılıçdaroğlu, ekonomik bağımsızlığı vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı devletinden kalan borçları kuruşu kuruşuna öderken fabrikalar da açtığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Atatürk, ‘Yeni Türk devleti savaşçı bir devlet değil, ekonomik bir devlet olacaktır’ diyor. Siz ekonomik bağımsızlığı sağlayamazsınız, siyasi bağımsızlığı sağlayamazsınız. Dışarıya el avuç açarsanız size siyasal koşullarını dayatırlar. Bugün ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyoruz. Düne kadar küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar” ifadelerini kullandı.



‘EMPERYAL MAŞA’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rahip Brunson’la ilgili “Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın” sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Emperyal güçlerin talebiyle çalışırsanız başınız belaya girer. Hiçbir emperyal güç ateşi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Bugün emperyal güçlerin mevcut yönetimi nasıl kullandığını biliyoruz. Tıpış tıpış verdi papazı. Artık devleti yönetemiyor demektir bu” dedi. CHP’lilerin cesur olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz. Her CHP’li cesur olmak zorunda. Hiçbir güce boyun eğemeyiz. Bizim mücadelemiz bir hak ve halk mücadelesi” diye konuştu.

‘BİRBİRİMİZE GÜVENECEĞİZ’



Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Yüz yılda çok büyük olaylar oldu. Tarih yeniden bizi göreve davet ediyor. Öyle ‘Baskı kurdular geri adım attık’ bizim kitabımızda yoktur. Birileri beşli çeteleri harekete geçirebilir, yolsuzluk yapanları, haramileri harekete geçirebilir. Onların yedi düveli de gelse bir santim geri adım atmayız. Her türlü hakaret, linç girişimi, kurşun atıldı, öldürülmek istendik ama tek bir adım bile geri adım atmadık. Çünkü biz Mustafa Kemal’in öğretisinden geliyoruz. Kul hakkı yiyenlerin din propagandası yaptığını biliyoruz. Çetelere hangi imkânların sağlandığını biliyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Siyaset zengin olma alanı değil, halka hizmet etme alanıdır. Her kapıyı çalıp bunu anlatacağız.”



99 GENÇLE ANITKABİR’DE ATATÜRK’E SÖZ VERDİ



Kılıçdaroğlu, partisinin 99’uncu kuruluş yılı nedeniyle partiye yeni üye olan 99 genç üyeyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Huzurunda milletimize söz veriyorum, partimizin ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ebedi istirahatgâhını, Türkiye’yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz” ifadelerini yazdı. Heyet, daha sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



CHP KURMAYLARI CUMHURİYET’E KONUŞTU: AYDINLIĞA ULAŞACAĞIZ



CHP’nin 99. kuruluş yıldönemini kutlayan parti kurmayları, Cumhuriyet’e yaptıkları açıklamalarda iktidarı vurguladı. CHP’li isimlerin mesajları şöyle:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Çatısı altında olmaktan her zaman gurur duyduğumuz CHP’nin tohumları, bu topraklara Kurtuluş Savaşı meydanlarında atılmıştır. CHP’nin ilk kurultayı, manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceğinin dünyaya haykırıldığı Sivas Kongresi olmuştur. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında CHP; aydınlık bir geleceği, bu ülkeyi sevmek ortak paydasında birleştiği ortaklarıyla ve tüm vatandaşlarımızla birlikte kuracaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Kuruluşun partisi olarak 99 yıl önce olduğu gibi bugün de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. İkinci yüzyıla adım atarken Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma kararlılığındayız. İlk seçimde Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yüzüncü yaşımızı iktidarda milyonlarla kutlayacağız.

CHP PM Üyesi Umut Akdoğan: CHP’nin ikinci yüzyılında; demokrasi, ekonomik bağımsızlık, dış politikada egemen güçlere boyun eğmemek, bilgi çağını yakalamak, etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasete son vermek gibi hedefleri sürüyor. Tüm bunlar yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş, demokratik parlamenter sistemin ürünleri olacak.

