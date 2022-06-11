CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta

11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi’nin yapımı tamamlanan 32 projesinin açılış töreni ve bazı projelerin temel atma töreni için Zonguldak’a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçede partililer tarafından karşılandı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın makamında partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, burada yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.



