CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi’nin yapımı tamamlanan 32 projesinin açılış töreni ve bazı projelerin temel atma töreni için Zonguldak’a geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçede partililer tarafından karşılandı.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın makamında partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, burada yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
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