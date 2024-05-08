CHP Genel Başkan'ı Özel, Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'ı kabul etti
CHP Genel Başkan'ı Özel, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve yanında bulunan heyeti makamında ağırladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel’e CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da eşlik etti.
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