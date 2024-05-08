Özgür Özel'in takvimi belli oldu: Belediye başkanlarını ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe ve cuma günleri; belediye başkanlarını ziyaret etmek üzere Afyonkarahisar, Eskişehir Uşak ve Kütahya’ya gidecek.

ANKA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:30
Özgür Özel'in takvimi belli oldu: Belediye başkanlarını ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, bu kapsamda; 9 Mayıs Perşembe günü Afyonkarahisar ve Eskişehir’e gidecek. Özel’in teşekkür ziyareti programı, yarın saat 11.00’de Afyonkarahisar’da başlayacak. Özel, ilk olarak CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret edecek. Ardından Özel, saat 12.00'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a hayırlı olsun ziyareti yapacak. 

Afyonkarahisar’ın ardından Eskişehir’e gidecek olan Özel, saat 14.00’te CHP Eskişehir İl Başkanlığı’nı, saat 15.00’te Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi, saat 16.00’da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ve saat 17.00’de ise Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamlarında ziyaret edecek.

Özel’in 10 Mayıs Cuma günü programı ise Kütahya’da başlayacak. Özel, burada da il başkanlığı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi tebrik etmek üzere belediye binasına gidecek. Kütahya’nın ardından Uşak’a geçecek olan Özel, saat 15.00’te CHP Uşak İl Başkanlığı'nı, saat 16.00’da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ziyaret edecek.

Özel’in 11 Mayıs Cumartesi, 12 Mayıs Pazar ve 13 Mayıs Pazartesi günleri Manisa’da olması bekleniyor.




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