Özel'den öldürülen okul müdürüne başsağlığı mesajı

Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:23
Özel'den öldürülen okul müdürüne başsağlığı mesajı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri başsağlığı haberleri okul müdürü haberleri

İlgili Haberler

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
Okul müdürü açığa alındı: Cinsel içerikli komedi filminde oynadığı ortaya çıktı!

Okul müdürü açığa alındı: Cinsel içerikli komedi filminde oynadığı ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!
Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi

Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Ali Erbaş’ın sözlerine CHP’li vekilden sert tepki: ‘Arapça bilmediğini biliyorduk, tarih de bilmiyormuş’

Ali Erbaş’ın sözlerine CHP’li vekilden sert tepki: ‘Arapça bilmediğini biliyorduk, tarih de bilmiyormuş’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu

‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu
Bir sigara grubuna daha zam!

Bir sigara grubuna daha zam!
15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası