Özel'den öldürülen okul müdürüne başsağlığı mesajı
Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Lise Müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 8, 2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri başsağlığı haberleri okul müdürü haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'