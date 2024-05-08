Özel'den öldürülen okul müdürüne başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.