Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
CHP lideri Özgür Özel’in yarın Ankara’da partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Özel Kılıçdaroğlu’ndan görüşme talep etti.
İkilinin görüşmesinin yarın yapılacağı belirtildi.
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