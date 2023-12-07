Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek

CHP lideri Özgür Özel’in yarın Ankara’da partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 21:26
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Özel Kılıçdaroğlu’ndan görüşme talep etti.

İkilinin görüşmesinin yarın yapılacağı belirtildi.


Özgür Özel CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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