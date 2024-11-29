CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti

Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:19

Güncelleme: 29.11.2024 - 09:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel ve beraberindekiler, iki araçla saat 08.15'te Silivri Cezaevi'ne geldi. Özgür Özel'in, Ahmet Özer ile görüşmesi devam etti.