'Pazarlık' tartışması: CHP'li Fırat 'rezillik' dedi, DEM'den yanıt geldi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:06

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:06

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Fırat, “İstanbul’da HEDEP’in aday çıkarması konusunda arka kapılarda çok yoğun bir diplomasi var. Antalya ve Mersin’de de… Korkunç olan şey şu, insanların demokratik bir iradeyle seçtiği belediye başkanlarına diyor ki, ‘senin suçun olup olmadığına bakmayacağım, CHP’ye yarıyorsa kayyum atarım ya da Demirtaş’ı bırakmam.’ Bu siyaset değil, rezillik” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, söz konusu iddialar için şu yanıtı verdi:

“On yıllardır hukuk siyasetin sopası olamaz, olmamalıdır diyoruz. Ağır bedellerle, buna karşı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış mücadelesi veriyoruz. Size tavsiyem, iddia dahi olamayacak bu spekülatif, algı yaratmaya dönük yorumlarınızı yapmadan önce, eski gazeteci, yeni siyasetçi olarak olası kaynaklarınıza dikkat etmenizdir. Aksi takdirde yalan haber yaymaktan en hafif deyimiyle mahcup olabilirsiniz! Yeri gelmişken hatırlatayım, “gizli protokol” yapmak bizim işimiz değil!”

On yıllardır hukuk siyasetin sopası olamaz, olmamalıdır diyoruz. Ağır bedellerle, buna karşı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış mücadelesi veriyoruz. Size tavsiyem, iddia dahi olamayacak bu spekülatif, algı yaratmaya dönük yorumlarınızı yapmadan önce, eski gazeteci, yeni… https://t.co/UJY49QO4qZ — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) December 10, 2023

Ali Haydar Fırat ise sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı:

“Bu programda bir HEDEP eleştirisi yoktur, iktidar eleştirisi ve onun iki yüzlü tutumunun analizi vardır. Yıllardır bütün ekranlarda Kürt Siyasetinin meşruiyetini savunan biri olarak bu hareket mensupları tarafından linç edilmem tarihin garip bir cilvesi olsa gerek. Ancak linç kültürü bu toprakların ortak değeri haline gelmiştir. Buna karşı mücadele tarihidir… Lütfen izleyin sonra eleştirinizi yapın…”