CHP’liler Erdoğan’ın çıkarına yarayan sandık çağrısına karşı olacaklarını belirtti: 'Halk için seçim'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün katıldığı bir TV kanalının canlı yayınında erken seçime ilişkin, “‘Seçime girmeyi teklif ediyorum’ dediğimde Erdoğan kaçarsa 1 yıl kala erken seçim yapmam. Bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol” dedi.

‘SANDIK KAÇINILMAZ’

CHP kulislerinde erken seçim için ilk yapılan yorum, “Seçim talebi halkta olgunlaşmalı” oluyor. Parti kurmayları, “Biz yerel seçimlerde iktidara bir uyarı verilmesi için çağrı yapmıştık ve halk da bunu yaptı. Bundan sonraki süreçte olacak bir erken seçim yine halkın talebiyle olur. Biz elbette erken seçimin olmasını istiyoruz. Anketlerde birinci partiyiz. Ancak talep halktan gelecek” diyor. Erken seçim talebinin her gün biraz daha arttığını söyleyen partililer, “Halkın ilk gündemi geçim sıkıntısı. Maaşlara zam yapılmıyor. Buna karşı tüm yiyeceğe, içeceğe, kiraya zam geliyor. Bu gidişle de erken seçim kaçınılmaz olur. Yaklaşık 1.5 yıl gibi bir sürede seçim olabilir” değerlendirmesini yapıyor.

‘DESTEKLEMEYİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre zamanında yapılacak seçimlerde aday olamayacağını anımsatan kurmaylar, “Muhalefetin milletvekili sayısı erken seçim istemeye yetmiyor. Teknik olarak seçim yapılması Erdoğan’a bağlı. Erdoğan’ın da adaylığı için bir erken seçim gerekiyor. Bu nedenle o da bunu isteyecektir. Ama Erdoğan seçime bir yıl kala, ‘Erken seçim yapalım’ derse bunu sadece kendi için istemiş olur, onu desteklemeyiz. Halktan gelen bir taleple daha öncesinde bir erken seçim olursa hem biz isteriz hem de o aday olabilir. Seçimin Erdoğan değil, Türkiye çıkarına olması gerek” diyor.

‘ÖZGÜVENLİ SİYASET’

Buna bağlı olarak Erdoğan’ın erken bir seçimle yeniden aday olmasından çekenmediklerini söyleyen partililer, “Hatta yenebileceğimizi söylüyoruz. O nedenle ‘özgüvenli siyaset’ diyoruz. Burada tek kritik unsur, erken seçimin halkın yararına, sorunlarının erkenden çözülmesi için yapılması. Erdoğan’ın keyfi için yapılmaması” görüşünü paylaşıyor.

‘BU KARANLIK MÜFREDATI SİZİNKİLER BİLE BEĞENMİYOR’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Yücel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın çocuğunu Fransız okullarından birinde okuttuğuyla ilgili haberlere değinerek “Göktaş devlet okullarındaki eğitimi ya da müfredatı mı beğenmiyor da; çocuğunu Türk okullarına göndermek yerine Fransız okullarına gönderiyor? Yoksa konu kendi çocuğu olunca milli ve manevi değerlerinden vaz mı geçmiş? Parası olan yine bir yolunu bulup çocuğunu, bu tarikatların gölgesi düşmüş müfredattan uzak tutabiliyor da, parası olmayanın çocuğu bilimden, çağdaşlıktan uzak bu müfredata maruz bırakılıyor. Bana bak Yusuf Tekin (milli eğitim bakanı). Senin zihniyetinin yansıması olan bu karanlık müfredatı, sizinkiler bile beğenmiyor” dedi.

Öte yandan toplantıda CHP il belediye başkanları toplantısının 1-3 Ağustos günleri arasında Burdur’da yapılacağı da ele alındı.

DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

CHP’lİ Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski CHP İstanbul İl kadın kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şahitlik yaptı. İstanbul Sarıyer koru Park’taki nikâh törenine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’li belediye başkanları ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

