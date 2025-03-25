CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den, Saraçhane’de Cumhuriyet’e özel açıklamalar: Hedef erken seçim

Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:02

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İBB bürokratına yönelik operasyonlar tutuklama ve kayyum kararlarını getirdi. Yedi günlük süreçte Saraçhane’deki İBB binası bir demokrasi üssüne dönüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki günkü halk buluşmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Yazı İşleri Müdürü Özgür Soyer ve Haber Müdürü Can Uğur’la görüştü.

"RAPORU ZORLA İMZALATTILAR"

Özel, Saraçhane direnişinin ardından uygulanacak CHP’nin yol haritasını ve erken seçim stratejisini açıkladı. Operasyonların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyleyen Özel, Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcılığı'na atanmasının ardından bilgi toplamaya çalıştığını belirtti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İBB’de AKP döneminden kalan ve liyakatla çalışan ya da partizan olmayan birçok bürokrat vardı. Akın Bey, bazılarını görüşmeye çağırdı ve ‘Nasıl çalıyor? Ne yapıyor?’ gibi sorular yöneltti. Birçok iş insanıyla da görüşerek bilgi toplamaya çalıştılar. Bu durumu Ekrem Bey’e aktardılar. MASAK raporunun içeriği de bomboş. Normalde bu raporu başkan yardımcıları ya da uzmanlar imzalamalıydı. Ancak yalnızca birkaç yıllık bir uzman yardımcısına bu raporu zorla imzalattılar.”

BAYRAMLAŞMA YOK

19 Mart’ı bir darbe girişimi olarak değerlendiren Özel, yaklaşan Şeker Bayramı’nda da mücadelenin devam edeceğini belirtti.

CHP lideri, “Siyasi partilerle bayramlaşmayı düşünmüyoruz. Muhalefetle burada zaten bayramlaştık. İktidarla bayramlaşacak bir şeyimiz kalmadı. Bu süreci bölge mitingleri, il mitingleri ve Ekrem İmamoğlu’nun en yüksek destek aldığı yerlerde düzenlenecek teşekkür mitingleriyle sürdüreceğiz. Bu bayram Erdoğan'a yeni bir sürpriz olacak. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi erken seçim kampanyasına dönüştüreceğiz. Başka çare yok” dedi.

HEDEF ERKEN SEÇİM

CHP’nin önümüzdeki süreçteki temel hedefinin iktidarı erken seçime zorlamak olduğunu vurgulayan Özel, Kasım 2025’i işaret etti: “Tayyip Bey’e diyoruz ki: Bu beş yılın zaten tartışmalıydı. Kaldı iki buçuk. Gel, seçimleri yenileyelim. Millet kimi isterse o kalsın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Mayıs sonu ya da Haziran başında bir “sandık günü tatbikatı” yapacaklarını da duyurdu.

'DEMOKRASİ ZEMİNİNDE ORTAĞIZ'

19 Mart’tan bu yana DEM Parti ile de temasların sürdüğünü belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“DEM ile demokrasi zemininde buluşuyoruz. Hiçbir kesimi dışlamadan, mağdurları ve şehit ailelerini de kapsayan geniş bir demokrasi paketi hazırlıyoruz. DEM’in de buna itirazı yok. Türkiye’yi seven kimsenin bu pakete itiraz etmemesi gerekir.”