CHP Genel Merkezi önünde tepki çeken görüntü: Kılıçdaroğlu yönetimi, 2 makam aracını 'satılım haram araç' ilanıyla sergiledi

CHP kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından CHP Genel Merkezi'ni de polis zoruyla tahliye ettirmişti.

Genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'taki "halk buluşması" adı altında yapacağı etkinlik için hazırlıklar sürürken, Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı bina önünde satışa çıkarıldı.

Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz’den satılık haram araç', diğerinin üzerinde ise 'Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç' yazıları dikkat çekti. Araçların plaka bölümlerinde ise 'Özkan Yalım' ve 'Aziz İhsan Aktaş' isimleri yer aldı.

"BU AKP'NİN YÖNTEMİ"

CHP Genel Merkezi önünde sergilenen bu eyleme CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi. "Bugün CHP Genel Merkezi önünde yapılan bu görüntüler, AKP’nin yıllardır muhalefete karşı kullandığı itibarsızlaştırma siyasetinin aynısı değil midir?" diyen Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsim yazarak hedef göstermek, “haram para” pankartlarıyla insanları peşinen suçlu ilan etmek, mahkeme kararı olmadan propaganda yapmak… Bu yöntem; hukukun değil, algı operasyonunun yöntemidir. AKP yıllardır muhalefeti böyle kriminalize etmeye çalışmadı mı? Şimdi aynı dili, aynı üslubu, aynı siyasi yöntemi CHP’nin içinde görmek, parti tabanında derin bir kırgınlık yaratmıştır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde; insanları afişlerle teşhir etmek değil, hukuku savunmak vardır. Hukuk devletinde suçluluğa mahkemeler karar verir, sosyal medya kampanyaları değil. Bu anlayış; CHP’yi büyütmez, iktidarın ekmeğine yağ sürer. Muhalefetin görevi, AKP’ye benzemek değil, AKP’nin yarattığı hukuksuz düzene karşı demokratik bir alternatif olmaktır."