CHP Genel Merkezi'nde yeni görevlendirmeler!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 23:02

Güncelleme: 17.11.2023 - 23:02

CHP Genel Merkezi'ndeki yeni görevlendirmeler bu akşam yapılan bilgilendirme notu ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından; Sayın Meriç Tafolar Genel Merkez İletişim Koordinatörü, Sayın Şevket Yaman Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiştir."