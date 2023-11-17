CHP Genel Merkezi'nde yeni görevlendirmeler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Basın Danışmanı Meriç Tafolar, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü olarak atandı. Gazeteci Şevket Yaman ise Özel'in Basın Danışmanı olarak görevlendirildi.

ANKA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 23:02
CHP Genel Merkezi'nde yeni görevlendirmeler!
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CHP Genel Merkezi'ndeki yeni görevlendirmeler bu akşam yapılan bilgilendirme notu ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından; Sayın Meriç Tafolar Genel Merkez İletişim Koordinatörü, Sayın Şevket Yaman Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiştir."


CHP Genel Merkezi CHP

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