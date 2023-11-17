CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ittifak atağı: Meral Hanım aramazsa ben ararım

Yayınlanma: 17.11.2023 - 22:44

Güncelleme: 17.11.2023 - 22:44

CHP lideri Özgür Özel, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, T24 yazarı Tolga Şardan ve T24 muhabiri Eray Görgülü’nün sorularını yanıtladı.

“Meral Hanım'la aramızdaki abla-kardeş hukuku, buzların erimesine imkan tanıyabilir” diyen Özel, yerel seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti bu konuya yapıcı yaklaşırsa ki ben Meral Hanım’la aramdaki kişisel hukukun buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kendisini daha önce 'Genel Başkanım' diye aradığımda, bana ‘Abla’ dememi söylerdi. 'Hayırlı olsun' demek için aradı. O beni ‘Genel Başkanım’ diye aradığında da ‘Şimdi nasıl olacak?’ dedim, gülüştük. Yani aramızdaki abla-kardeş hukukunun da partilerin arasında erimesi gereken buzlar varsa onların erimesine imkân tanıyabileceğini düşünüyorum. Takdir sayın Genel Başkan'ın, ayrı bir karar alırlarsa ona da saygılı oluruz. Kimse bizle ittifak yapmak zorunda değil ama ben bir şekilde bütün Türkiye’de; bütün seçim bölgelerinde değil ama tek başına kazanamadığımız yerlerde kaybettirmenin seçmene de partilerimize de Türkiye’ye de kaybettirmek olacağını ve izah etmekte güçlük çekeceğimizi düşünüyorum. Eğer onlar da uygun görürse yapıcı bir süreci başlatacağız.”

"TALEP GELMEZSE BİZ TELEFON AÇARIZ"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le de henüz bir görüşme planlanmadığını belirterek, “O konuda henüz bir karar vermiş değiliz. Meral Hanım talep ederse olabilir. Meral Hanım’dan bir talep gelmezse biz de bir telefon açıp nasıl yapalım diye sorabiliriz” dedi.

“HEDEP’LE DE GÖRÜŞÜRÜZ”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile de görüşeceklerini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

“İki Eş Başkan da beni aradı. 'Hayırlı olsun' ziyaretine de gelecekler. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP’in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş Genel Başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisine bu konuda bilgi vereceğim. Gerçekten HEDEP ne istiyor? Çünkü bazı açıklamalar var. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP’in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Türkiye’deki Kürtlerin önemli bir bölümünün, sol seçmenin bir bölümünün oyunu alan bir partiden söz ediyoruz. Ama benim, 'İlla kapalı kapılar ardında olsun, açık görüşmeyiz' falan gibi bir şeyim yok. Aksi durumda zaten olmayan ittifakı AK Parti dezenformasyonla ilan ediyor. 'Bunlar anlaştı, şöyle oldu böyle oldu' diye. Bir şey yaparsak göz önünde yaparız, yapmayacaksak da yapmayız."

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Özel, kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş’a selam göndermesinin İYİ Parti’de bazı isimler tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması ve bu eleştirilerin iş birliği sürecini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Benim açımdan etkilemez. Bir kez o selam sadece Selahattin Demirtaş’la ilgili değil. Selçuk Mızraklı’nın da adını söyledim. Onun yanında Gezi tutuklularını da söyledim. Söylediklerimin ortak özelliği HEDEP’li olmaları değil, ortak özellikleri yargılanma süreçlerinde ciddi şekilde haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olmaları ve bunun ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da tescil edilmiş olması. Adil yargılanmadıkları ortada. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum."