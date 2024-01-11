CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse oldu. Peki, CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:06
CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Giresun Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Giresun Belediyesi Başkan Adayı Fuat Köse oldu. Peki, CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli?

FUAT KÖSE KİMDİR?

Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun oldu. Fuat Köse, ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı. 2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunuyor.


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