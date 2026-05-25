Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Dün olanları hiç kimse unutmayacak'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Dün olanları hiç kimse unutmayacak'

25.05.2026 13:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Dün olanları hiç kimse unutmayacak'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP genel merkezinin tahliyesine ilişkin, "Dün Türk siyaset tarihi açısından çok önemli bir gündü, bunu hiç kimse unutmayacak. Bunu yaratanların lehine olduğunu düşünen varsa aklını yemiştir" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günaydın, gün boyunca toplantılar yapacaklarını ve başta parti genel merkezinin zorla tahliye edilmesi olmak üzere izleyecekleri yol haritasını ele alacaklarını belirtti. TBMM'de partinin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine Günaydın, "Bütün bunları hem hukuken hem de siyaseten yorumlamak mümkün. Eğer süreç gerilmek isteniyorsa gerilir. Ancak, 'Gerilme olmadan yani suhuletle gidelim' deniyorsa ona göre hareket edilir. Dolayısıyla herkes hareket tarzını buna göre planlayacak. Kemal Bey de biz de öyle planlarız. Dün Türk siyaset tarihi açısından çok önemli bir gündü, bunu hiç kimse unutmayacak. Bunu yaratanların lehine olduğunu düşünen varsa aklını yemiştir. Sokağa çıkıp sorun, herkes gerekeni söyleyecektir. Ben aklı başında olan AKP'lilerin de bu görüntüden asla memnun olmadığını düşünüyorum. Siyasal partiye polis zoruyla gir; insanları tahliye et, biber gazı ve plastik mermi sık. Dün bir grup milletvekiliyle yemekteydik. Adam cebinden plastik mermi çıkarıyor, vücudundaki mermi izini gösteriyor, bunlar olabilecek şeyler midir?" dedi.

"HUKUKİ BİR ZORUNLULUK MU?"

Günaydın, eski bir hukukçu olduğunu belirterek, "Burada bir karar var ve bu karara dayanıyorlar. Yani, 'Sen bu hukuki karara neden uymuyorsun?' Bu kararın tedbirle birlikte verilmesini gerektirir ne var? Böyle bir karar süreci işliyor; temyize açık. Neden istinaf tedbirle beraber bu kararı çıkartıyor da Yargıtay'ın karar vermesini beklemiyor. Sizce bu hukuki bir zorunluluk mu yoksa süreç yönetimiyle mi alakalı? Sen hukuk dolayımlaması üzerinden siyaset dizayn edeceksin ve sonra da bizim buna direnmemizi, 'Devletin polisine, mahkemenin kararına direniyor' şeklinde yorumlayacaksın. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CHP Genel Merkezi #Gökhan Günaydın #mutlak butlan

İlgili Haberler

Son dakika... Polis zoruyla tahliye ettirmişti: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Son dakika... Polis zoruyla tahliye ettirmişti: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu Son dakika haberi... Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'ne gidecek.
DEM Parti İmralı Heyeti mesajını paylaştı... Öcalan'dan, CHP Genel Merkezi'ndeki polis baskınına tepki: 'Demokraside olacak şey midir?'
DEM Parti İmralı Heyeti mesajını paylaştı... Öcalan'dan, CHP Genel Merkezi'ndeki polis baskınına tepki: 'Demokraside olacak şey midir?' Son dakika haberi... Önceki gün PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti İmralı Heyeti'nden yazılı açıklama geldi. Heyet, Öcalan'ın mesajını paylaştı. Açıklamaya göre Öcalan, dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara tepki gösterdi.
'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar
'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı, parti genel merkez binasının girişine asıldı.