Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Acısı hala yüreğimizde...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 23:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Acısı hala yüreğimizde...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz 2013 tarihinde, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 
 
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda; "Karanlık bir sokakta katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın acısı hala yüreğimizde... Bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, parklarında herkesin huzur içinde gezebildiği, kendilerini özgürce ifade edebildiği günleri inşa etmek Gezi’de katledilen çocuklarımıza olan borcumuzdur" ifadelerini kullandı. 
 

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