AKP, CHP'nin 'boykot' kararından rahatsız... Ömer Çelik açıklama yaptı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı markalar için yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Saraçhane mitinglerini görmeyen' firma ve markalar için boykot çağrısı yapmasına AKP'den tepki geldi.
Çağrıya karşı partinin sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir" denildi.
Açıklamada, "Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir" ifadeleri kullanıldı.
ÖZEL'İN BOYKOT LİSTESİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan on binlerce kişiye seslenirken "Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!" dedi ve bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı:
Özel’in boykot listesindeki firma ve markaların isimleri şöyle:
Espressolab
D&R
İdefix
Ülker
Kilim Mobilya
İhlas ev aletleri
Milli Piyango
Misli.com
iddaa.com
ETS
Milangaz
Likidgaz
Türk Petrol
Demirören AVM
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