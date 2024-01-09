Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş oldu. Peki, Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kimdir? Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş biyografisi...

TAHSİN BABAŞ KİMDİR?

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu, Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.

Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

TAHSİN BABAŞ EVLİ Mİ?

Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.