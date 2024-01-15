CHP Güngören adayı Temel Akkoç'a provokasyon: 'Organize kötüler' iş başında!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:44

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Temel Akkoç’un seçim çalışması kimliği belirsiz kişiler tarafından provoke edildi.

"CHP Güngören İlçe Gençlik Kolları’nın 14 Ocak’ta astığı pankartlar birkaç sonra organize bir güç tarafından tüm Güngören'de imha edilmeye çalışıldı” diyen Akkoç, “Bu pankartlarda Güngören'e ilişkin projelerimiz vardı. Güngören kazanacak, kentsel dönüşüm için konuk evleri yapacağız gibi vaatlerimiz bulunuyordu. 11 mahallede kreş yapacağımız ifade ettik. Güngören Belediyesi'nde önemli bütçe kalemlerinin PR için kullanıldığını yazdık, bizler bu çalışmalarla halkımıza propaganda yaptık. Ama bu propaganda organize kötü güçler tarafından her seçim döneminde olduğu gibi provoke edildi" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA PANKART ASACAĞIZ"

“Biz hiçbir siyasi rakibimizin pankartıyla ve propagandasıyla ilgilenmiyoruz” diyen Akkoç şöyle devam etti:

“Bizim derdimiz sadece Güngören halkına daha iyi hizmet etmek için neler yapabiliriz. Sayın ilçe başkanımız bu konuyla ilgili kaymakam ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gerekli hukuki yaptırımlar için çabalayacağız. Daha iyi bir Güngören için devam edeceğiz. Daha fazla pankart asacağız. Güngören'de 31 Mart'tan sonra sosyal demokrat belediyecilikle daha farklı bir döneme gireceğiz.”