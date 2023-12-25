Özgür Özel’den cenazede provokasyondan sonra ilk açıklama: ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde yaşanan provokasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize, hem civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden, bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımızı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

“PARTİ AİDİYETİ AÇIKÇA ORTAYA”

"Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik" diyen Özel, şunları ifade etti:

“Şimdi bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz orada yapılan provokasyonu Manisalıların, şehit cenazesine kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor."

Özel "Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçağa bindikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan yakınlığını bildiklerini, dün orada yapılan saygısızlığın şehitlerine yapıldığını söylediler” dedi.

Özel, "İstedikleri kadar provokasyon yapsınlar CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullandı.