CHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Hakkari milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Hakkari milletvekili adayları kim? CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:07
CHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Hakkari milletvekili adayları kim? CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...

CHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nazım Demir


Adnan Hatipoğlu


Sabır Diri


Milletvekili hakkari CHP

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