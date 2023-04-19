CHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:07

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Hakkari milletvekili adayları kim? CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...

CHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nazım Demir





Adnan Hatipoğlu





Sabır Diri