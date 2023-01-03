CHP heyeti Adalet Bakanlığı'nda: 'Kimsenin İBB'ye çökmesine müsaade etmeyeceğiz'

03 Ocak 2023 Salı, 16:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

15.00'te başlayan ziyaret, saat 16.00 civarında sona erdi.

Ziyarette, İmamoğlu’nun hapis cezası aldığı davada hakim değiştirme ile ilgili soruşturma açılmasını isteyen heyet adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

"YARIN VEYA ÖBÜR GÜN BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ"

Altay, şu ifadeleri kullandı:

"İBB ile ilgili sadece 'ahmak' davası yürümüyor, bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı, absürtlüğü süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş.

Ama herkesin şunu bilmesi lazım, artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için, Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göz alarak, hukuk sınırları içerisinde kalarak, sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz, kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün, Sayın Erkek ve/veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak. Durum bundan ibaret."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına sert tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti:

"Yeni bir komplonun peşindeler. Birinci kumpas; Ekrem Bey birisine ya da YSK üyelerine hakaret etti diye iddianame hazırlandı. Söylenen YSK değil, açıkça söylendi zaten muhatabı olan kişi Fotoraman Süleyman. YSK 'bu bize söylendi' dedi. Sonra dosya namuslu bir hakimin önüne gitti. Bu hakimi değiştirdiler. Aldılar Samsun'a sürdüler.

Bu hakimin söylediği bazı şeyler var. Grup Başkanvekillerimiz ve bazı hukuk kökenli vekillerimiz Adalet Bakanlığı'na gidecekler, Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılsın istiyoruz. Soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Saray'ın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez."