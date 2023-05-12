CHP: İnce bu mücadeleye destek vermiştir

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP kaynakları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili “herhangi bir teklif ya da görüşme yapmadıklarını” söyledi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00
CHP: İnce bu mücadeleye destek vermiştir
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de herkesi “Halil İbrahim sofrası’na” katılmaya davet ederek yeni tabloyu, “Seçim ilk turda bitiyor, kazanıyoruz” ifadeleriyle yorumladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Millet İttifakı olarak masayı oluşturan partilere değil bütün seçmenlere çağrı yaparak bu değiştirmeye davet ediyoruz. Bu davetimize Sayın İnce de bugün karşılık vermiştir. İnce aslında çekilmemiş, mücadeleye destek vermiştir" diye konuştu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek CHP Engin Özkoç Muharrem İnce Memleket Partisi

İlgili Haberler

Son dakika... Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İnce çekilmese de Kılıçdaroğlu ilk turda kazanırdı!

Son dakika... Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İnce çekilmese de Kılıçdaroğlu ilk turda kazanırdı!
Son dakika... İnce'nin adaylıktan çekilmesine Meral Akşener'den ilk yorum: Bekleyip ne olacağını göreceğiz!

Son dakika... İnce'nin adaylıktan çekilmesine Meral Akşener'den ilk yorum: Bekleyip ne olacağını göreceğiz!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine trollerin 'algı' operasyonları başladı: 'Kötü kurgu, otur sıfır'

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine trollerin 'algı' operasyonları başladı: 'Kötü kurgu, otur sıfır'

En Çok Okunan Haberler