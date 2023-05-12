CHP: İnce bu mücadeleye destek vermiştir
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP kaynakları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili “herhangi bir teklif ya da görüşme yapmadıklarını” söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de herkesi “Halil İbrahim sofrası’na” katılmaya davet ederek yeni tabloyu, “Seçim ilk turda bitiyor, kazanıyoruz” ifadeleriyle yorumladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Millet İttifakı olarak masayı oluşturan partilere değil bütün seçmenlere çağrı yaparak bu değiştirmeye davet ediyoruz. Bu davetimize Sayın İnce de bugün karşılık vermiştir. İnce aslında çekilmemiş, mücadeleye destek vermiştir" diye konuştu.
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