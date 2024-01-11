CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu oldu. Peki, CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:22
CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu nereli, kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Başkan Adayı Hasan Mutlu oldu. Peki, CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu nereli, kaç yaşında?

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu 1984 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet vermekte olup, Sınav Eğitim Kurumlarının şube kurucusu ve İstanbul temsilcisidir. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Yine 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi.


aday Bayrampaşa Belediyesi bayrampaşa Başkan adayı belediye başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi

İlgili Haberler

CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?

CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?
CHP Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel kimdir? Mehmet Gürel nereli, kaç yaşında?

CHP Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel kimdir? Mehmet Gürel nereli, kaç yaşında?
CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?

En Çok Okunan Haberler