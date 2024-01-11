Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:22

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:22

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Başkan Adayı Hasan Mutlu oldu. Peki, CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu nereli, kaç yaşında?

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu 1984 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet vermekte olup, Sınav Eğitim Kurumlarının şube kurucusu ve İstanbul temsilcisidir. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Yine 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi.