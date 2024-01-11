CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney oldu. Peki, CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:24
CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı  İnan Güney oldu. Peki, CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında?

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe’de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, ‘Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı tez üzerinde çalıştı. İnan Güney evli ve üç kız babasıdır.


Beyoğlu Belediyesi belediye başkan adayı Beyoğlu belediye

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