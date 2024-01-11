Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:33

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Çatalca Belediyesi Başkan Adayı Erhan Güzel oldu. Peki, CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel kimdir? Erhan Güzel nereli, kaç yaşında?

ERHAN GÜZEL KİMDİR?

21 Kasım 1979 tarihinde aslen Selanik göçmeni (2. Kuşak) mübadil bir ailenin 2. çocuğu olarak Çatalca’da dünyaya gelen Güzel, İlkokulu 5 yıl Ferhatpaşa İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Çatalca Çok Programlı Lisesi’nde (Almanca hazırlık) okuyarak 7 yılda tamamladı. Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2005-2009 yılları arasında çok sayıda konut projesine imza atan Güzel, 2009 yerel seçimlerinin ardından 3 yıl boyunca Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekilliği, ardından ise 2 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aralık 2013’te memuriyetten istifa eden Güzel, Meclis Üyesi oldu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu (Teknik) Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Mecliste İmar Komisyon Başkanlığı, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanlığı, Meclis 2.Başkan vekilliği gibi görevlerde de bulundu. 2019 yerel seçimlerinin ardından Sn. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinden sonra kurumun içerisinde oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Masalar Koordinatörlüğü’nde Meclis Üyeleri İşlerinden Sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev aldı.